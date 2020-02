Gaetano segna il suo primo gol con la maglia della Cremonese! L'azzurrino è scatenato, anche assist per Palombi [VIDEO]

Per la prima volta in questa stagione Gianluca Gaetano parte titolare con la maglia della Cremonese e timbra subito il cartellino dei marcatori. Lo ha fatto al minuto 54 del match contro il Trapani portando i suoi sul 3-0, con un tap-in vincente. L'azzurrino si era già messo in mostra al minuto 11, quando con uno scavetto aveva superato il portiere del Trapani: sulla linea di porta, Palombi ha scaraventato la palla in rete. Anche assist, dunque, per il prodotto del vivaio della SSC Napoli.

Clicca sul file in allegato