Stasera alle ore 22:30 circa, al termine della gara nazionale di volley, su Rai 2 andrà in onda La Domenica Sportiva. Condotta da Paola Ferrari e Jacopo Volpi. In diretta da Milano, l'esperto di calciomercato Ciro Venerato racconterà le ultime novità sul calciomercato del Napoli. In primo piano sia il futuro di Icardi che quello di Llorente.