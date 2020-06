"Fuochi d'artificio in perfetto stile napoletano": Ansa scatena le polemiche per il racconto della festa Liverpool

"La polizia invano ha cercato di chiudere le strade di accesso allo stadio di Anfield, dove con razzi e fuochi d'artificio in perfetto stile napoletano i tifosi hanno festeggiato la vittoria della squadra di Jurgen Klopp". Questo un trafiletto di un articolo apparso sul sito dell'Ansa dove si raccontava della festa scudetto dei tifosi del Liverpool. Nel testo si fa riferimento in senso dispregiativo all'utilizzo di razzi e fuochi d'artificio per la vittoria del titolo in "stile napoletano". E' nata immediatamente la polemica sui social a causa di questo articolo.