Ottimo il primo tempo di Lorenzo Insigne che, oltre ad aver trasformato in maniera perfetta i due calci di rigore assegnati agli azzurri, ha messo in fila una serie di belle giocate, di dribbling e di passaggi filtranti velenosi. Al bacio l'assist per Lozano, che però, contrastato da un difensore avversario, non è riuscito a superare Fulignati. Insomma, il talento di Frattamaggiore continua a dare buone indicazioni dopo le ottime prove offerte con Inter prima e soprattutto Lazio poi.