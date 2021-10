Faccia a faccia con la squadra, Spalletti arrabbiato ha voluto analizzare gli errori con lo Spartak

Ultime calcio - L'edizione odierna del Mattino si sofferma sulle ultime notizie in casa Napoli in vista del match con la Fiorentina. Dal quotidiano si legge:

La prima sconfitta non trasforma il cigno in brutto anatroccolo. Ma vi immaginate Spalletti che si fa scivolare addosso una sconfitta come quella di giovedì, sia pure in Europa League? Infatti, non lo ha fatto. Non ha messo in riga la squadra, non esageriamo. Non ha usato la frusta ma i toni della voce hanno avuto spesso degli acuti nel suo faccia a faccia con la squadra. Un po’ arrabbiato si è mostrato con i suoi, ha subito voluto analizzare gli errori commessi con lo Spartak e poi giustamente voltare pagina. Ma partendo dai mea culpa del Napoli.