Fabio Conceicao, chi è il nuovo allenatore del Napoli: tifosi già in tilt per il nome

"Arrivano conferme sulle voci che vogliono Conceicao al Napoli, è stato trovato un accordo di massima telefonicamente con Jorge Mendes. Mi dicono che il contratto sarà un biennale da circa 5/5 milioni e mezzo lordi. Il Porto sta facendo di tutto per far saltare l'affare che, però, per quanto mi risulta è già fatto. Mercoledì è atteso alla FilmAuro". Questo l'intervento dell'esperto di calciomercato Napoli, Ciro Venerato ai microfoni della radio ufficiale del club azzurro Kiss Kiss Napoli.

Sergio Conceição Napoli

Maradona Sergio Conceição

Sul web tifosi azzurri in tilt per il nome. Il primo risultato di ricerca è erroneamente Fabio Coincecao, mentre le altre parole più ricercate sono Coincecao-Napoli, Porto, classifica Portogallo. Insomma la curiosità del mondo partenopeo è tanta.