Ex Napoli, Gargano si scaglia contro i dirigenti del Penarol: il club è pronto a rescindergli il contratto

Notizie Napoli calcio. Non se la passa benissimo Walter Gargano, ex centrocampista del Napoli attualmente al Penarol in Uruguay. Il "mota" è al centro della trattativa fra squadra e dirigenza per ridefinire i salari dopo la sospensione del campionato, ed ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di radio 1010 AM:

“Non è vero che chiediamo l'intero stipendio. Il nostro contratto è sospeso, siamo disoccupati ma ci alleniamo per nostra volontà. [...] Ci sono persone in società che giocano sporco e non vogliono il meglio per il Peñarol".

Gargano-Penarol, rischio rescissione

Una presa di posizione che non è piaciuta ai vertici societari: come riportato da Transfermarkt, la maggioranza del Consiglio amministrativo degli Aurinegros sarebbe pronto a prendere provvedimenti interrompendo seduta stante il rapporto col calciatore.