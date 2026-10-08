Euro 2028, l'Italia evita già alcune big: ma c'è un pericolo che fa paura

La vittoria ottenuta dall'Italia contro la Turchia ha garantito agli Azzurri un posto tra le prime tre del girone di Nations League. Un risultato che permette alla Nazionale di presentarsi da testa di serie al prossimo sorteggio delle qualificazioni a Euro 2028, in programma il 6 dicembre a Belfast, e di evitare alcune delle selezioni più quotate.

Euro 2028, Italia testa di serie: ecco chi può evitare

L'Italia sarà una delle 12 teste di serie per il sorteggio dei gironi di qualificazione a Euro 2028. Portogallo, Olanda, Grecia, Francia, Spagna e Inghilterra sono già certe di occupare una delle posizioni privilegiate e, di conseguenza, non potranno essere inserite nello stesso raggruppamento degli Azzurri.

Le 12 teste di serie saranno individuate tra le prime tre classificate dei quattro gruppi della Nations League. A queste si aggiungeranno le quattro vincitrici dei gironi di Lega A, che avranno anche la certezza di disputare un girone di qualificazione composto da quattro squadre anziché cinque.

L'Italia è attualmente seconda alle spalle della Francia e avrà proprio contro i Bleus l'ultimo confronto diretto, in programma il 12 novembre a San Siro. Conquistare la prima posizione potrebbe quindi avere un peso importante anche in vista del sorteggio.

Restano invece numerosi interrogativi per le altre fasce. Al momento, la Svizzera è indicata in seconda fascia, mentre Romania e Macedonia occupano la terza. Armenia, Moldavia, Kazakistan, Lettonia e San Marino sono in quarta fascia, mentre Malta, Azerbaigian, Lituania, Gibilterra, Andorra e Liechtenstein compongono la quinta.

La situazione potrebbe però cambiare nelle prossime partite. Croazia e Norvegia sono ancora in bilico e un eventuale passaggio in seconda fascia renderebbe il sorteggio più complicato. Attenzione anche alla Bosnia, che potrebbe seguire lo stesso percorso.

Le qualificazioni a Euro 2028 prenderanno il via nel marzo 2027 per le squadre non impegnate nella fase a eliminazione diretta della Nations League. Per le altre, il percorso inizierà invece dal 23 settembre 2027.