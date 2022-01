Esordio Tuanzebe Napoli, buona prova per il nuovo centrale azzurro

Esordio Tuanzebe Napoli - Poco più di 10 minuti in campo per Axel Tuanzebe che ha sostituito Faouzi Ghoulam nel corso della sfida contro la Sampdoria vinta per 1-0 dal Napoli di Spalletti. Il neo acquisto partenopeo ha messo in mostra tutte le sue qualità, dal colpo di testa in elevazione fino alle aperture in avanti per i compagni di squadra a centrocampo e in attacco. Insomma, sembra proprio essere già pronto per giocare da titolare. Prima occasione la prossima sfida contro la Fiorentiona giovedì alle 18 in Coppa Italia.