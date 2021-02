Genoa in vantaggio all' 11' del primo tempo. Alla prima azione offensiva, il grifone trova il vantaggio grazie ad un clamoroso buco della retroguardia partenopea: filtrante imporovviso per Pandev dopo un clamoroso errore in uscita di Maksimovic, il macedone controlla e batte Ospina (senza esultare).