Champions League e Europa League - Comunicato UEFA sulle misure da adottare relativamente alla questione Coronavirus. Nessuna stretta di mano tra giocatori e con gli arbitri sarà consentita fino a nuovo avviso. Questo varrà per ogni partita UEFA e in linea con le raccomandazioni della World Health Organisation per ridurre al minimo le potenziali trasmissioni del Coronavirus COVID-19.