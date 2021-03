Entrano in campo i soccorsi medici della SSC Napoli dopo soli 4': David Ospina in uscita bassa sul filtrante per Rafael Leao va ad impattare con il piede del calciatore rossonero e resta a terra. Nulla di grave per il portiere colombiano però: dopo le cure, infatti, riesce a rialzarsi e a far ricominciare l'azione.