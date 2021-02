Chiesto il soccorso e la barella in campo per Diego Demme: il centrocampista al 65' si è accasciato al suolo, un paio di minuti dopo un colpo alla testa che aveva subito con una pallonata di De Roon. Subito cambio per Diego Demme, al suo posto in campo Eljif Elmas al 66'. Sostituzione doppia però, perché subentra anche Andrea Petagna a Matteo Politano.