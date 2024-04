Empoli Napoli 1-0. Disfatta clamorosa, non tanto nel risultato ma nel gioco, per la squadra azzurra. Ennesima sconfitta, la decima, di una stagione che è purtroppo definibile fallimentare senza se e senza ma. Dopo la sconfitta del Castellani, la squadra azzurra è salita sul pullman che l'ha portata all'aeroporto di Firenze dove in questi minuti sta per effettuare le procedure di imbarco sull'aereo charter che riporterà gli azzurri a Capodichino intorno alle ore 23:30.