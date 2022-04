Del Genio: "Il Napoli ha bisogno di un allenatore che dia identità: faccio l'esempio di Sarri"

Paolo Del Genio è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal:

La settimana scorsa abbiamo parlato molto di come Spalletti lavori sulla strategia su mosse sulla parte finale della gara. Molte volte gli abbiamo fatto i complimenti. Poi se non hai calciatori di spessore la strategia vale poco. Diversamente se hai i campioni la strategia conta poco. Nel caso nostro, del Napoli, abbiamo bisogno di un allenatore che dia un identità alla squadra, per chi non ha tanti campioni in rosa: questa identità copre tante lacune, limiti di organico e di base tecnica. Uso Sarri come esempio: quell'anno era andato via Higuain e Milik si era infortunato. L'organizzazione sopperì a queste mazzate. L'identità di quella squadra ci portò a lottare in campionato nonostante alcune lacune.