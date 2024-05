De Laurentiis beccato a colloquio all'uscita dallo stadio: "Se continuiamo così..."

Notizie Napoli - Aurelio De Laurentiis ha assistito alla sfida tra Napoli e Lecce dallo stadio Maradona. Il presidente ha visto coi suoi occhi l'ennesima disfatta degli azzurri che hanno chiuso la stagione al 10° posto in classifica restando anche fuori dalle Coppe europee per la prima volta dopo 15 anni.



All'uscita dallo stadio, come riportato dal collega Manuel Parlato di Canale 21, il presidente De Laurentiis si è intrattenuto a parlare col presidente del Lecce Sticchi Damiani. Il collega Parlato riporta questa frase pronunciata dal presidente azzurro al suo collega leccese: "Se continuiamo con DAZN tra 5 anni falliamo tutti quanti".