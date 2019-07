Grande entusiasmo al campo di Carciato prima del fischio d'inizio di Napoli-Benevento. Tantissimi i tifosi accorsi sulla tribuna di Carciato per guardare la prima uscita stagionale degli azzurri. Presente anche Aurelio De Laurentiis: il patron azzurro ha premiato Christian Maggio con una maglia speciale. Al momento dell'ingresso in campo del patron, itifosi in coro hanno intonato: "Portaci Rodriguez".