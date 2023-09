Notizie Calcio Napoli – Arrivano segnali confortanti dal Maradona nel prepartita di Napoli-Udinese. Victor Osimhen, al centro di tante polemiche, è stato visto sorridente al suo arrivo allo stadio e non solo: "Osimhen sorridente in campo, ha mantenuto tutti i suoi riti pre-gara. All'uscita dal campo applausi per lui dalla tribuna, con il nigeriano che ha ricambiato".Questo è qanto riportato dai colleghi di Dazn.