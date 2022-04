Dazn, Donati: "Più che l'uscita di Lobotka ha inciso l'ingresso di un difensore"

Massimo Donati, opinionista Dazn, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal:

"Più che l'uscita di Lobotka, secondo me ha inciso il fatto di mettere un difensore e questo è un segnale di paura che dai alla squadra. Poi Lobotka è uno che dà equilibrio alla squadra che è sbandata. Napoli stanco? No, assolutamente. Ha perso i riferimenti nel secondo tempo, rispetto al primo. Hanno corso gli azzurri. Il problema è che non riuscivano più a prendere gli avversari. Fabian Ruiz? Ha problemi fisici e non riesce a dare il meglio di se. Non è stato esaltante. Zielinski forse non si sente più importante come prima: non sente la fiducia come prima anche della squadra. Potrebbe essere una ipotesi.