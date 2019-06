Dopo Maurizio Sarri, anche Gianfranco Zola lascerà il Chelsea. Il 30 giugno il suo contratto scadrà definitivamente: l'oramai ex collaboratore di Sarri, è in rotta di collisione con il club inglese. Secondo quanto riportato da The Guardian, avrebbe già rifiutato un'offerta per il ruolo di ambasciatore del club; pare deciso a trovare una squadra da allenare.