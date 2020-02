Dal Messico attaccano Gattuso: "Non tiene in considerazione Lozano! Un'altra gara a cui non ha preso parte" [FOTO]

"Un'altra gara del Napoli a cui Lozano non prende parte. Dall'arrivo di gennaro Gattuso, Hirving ha giocato solo 122 su 810 minuti possibili. Ha iniziato titolare in una sola gara su 9. Con Carlo Ancelotti ha disputato 1054 minuti su 1890 possibili. Rino non lo tiene in considerazione": questo il tweet del profilo social Invictos, sito web messicano che conta più di mezzo milione di fan. i tifosi messicani insorgono contro Gennaro Gattuso.

Un partido más en el que El Chucky Lozano no ve actividad con el Napoli. Desde que llegó Gennaro Gattuso, solo ha disputado 122 de 810 minutos posibles. Ha sido titular en 1 de 9 partidos. Con Carlo Ancelotti, estuvo en 1054 de 1890 minutos. No está contando para El Rino. pic.twitter.com/rZSeea8V5X — Invictos (@InvictosSomos) February 3, 2020