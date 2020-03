Ultimissime calcio - Sconfitta interna per la Cremonese, superata per 3-2 dall'Empoli grazie alle reti di Sierralta, Mancuso e Bajrami. In campo per 70 minuti Gianluca Gaetano, mentre l'altro talento di proprietà del Napoli, nel suo caso in prestito agli empolesi e non alla Cremonese, è entrato al 63' per l'ultima mezz'ora.