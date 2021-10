Cosa ha fatto Icardi: dalla chat su Telegram con l'amante ai messaggi per evitare una separazione da 60mln!

Napoli Calcio - L'edizione odierna del Corriere della Sera si sofferma sulla querelle tra Wanda Nara e Mauro Icardi. L'attaccante del Psg sta cercando di evitare la separazione dalla moglie-agente che potrebbe costargli caro. Lo sta facendo attraverso messaggi d'amore pubblici e privati all'indirizzo di Wanda Nara. in mezzo ci sono tre figli e una carriera da calciatore troppo spessi passata in secondo piano. Dal quotidiano si legge:

Cosa ha fatto Mauro Icardi

Icardi, dopo la scoperta della chat su Telegram con la ventinovenne attrice-modella Maria Eugenia Suarez, a sua volta madre di tre figli, sta percorrendo ogni strada per evitare una separazione da 60 milioni di euro: non solo è volato a Milano domenica, saltando due giorni di allenamenti e rendendosi indisponibile per la sfida di Champions con il Lipsia a causa di malesseri psicologici, ma, atteso il 90’ della partita, ha iniziato a mandare messaggi supplichevoli alla moglie via Instagram.