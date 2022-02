CorSera - Presidenti di A alla resa dei conti: spaccatura tra lotitiani e moderati

Notizie calcio Napoli - Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, si è rivelato inutile l’ultimo tentativo effettuato ieri da Luca Percassi, vicepresidente di Lega e ad dell’Atalanta, di ottenere un’ulteriore proroga dalla Figc.

Il consiglio federale resta fissato per il 16 febbraio, giorno in cui Gabriele Gravina nominerà un commissario ad acta nel caso in cui i club non provvedano entro martedì ad adeguare lo statuto ai principi informatori del Coni. Oggi i club si riuniranno in un clima da resa dei conti. Netta la spaccatura fra i «lotitiani», appoggiati da Valentina Vezzali, e l’ala moderata, vicina a Giovanni Malagò e Gravina.