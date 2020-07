Coronavirus, Xavi annuncia: "Sono risultato positivo! Mi sento bene ma resto in isolamento"

“Pochi giorni fa sono risultato positivo al test Covid”. Così Xavi ha annunciato di aver contratto il virus. L’ex centrocampista del Barcellona, ora allenatore dell’Al Sadd, con cui ha rinnovato fino al 2021, non sarà quindi presente ai prossimi impegni della sua squadra e verrà sostituito da David Prats.

“Oggi non sarò in grado di unirmi alla mia squadra per il ritorno in campo. David Prats sarà al mio posto come capo dello staff tecnico”, ha dichiarato Xavi nel Tweet riportato dall’Al Sadd. “Qualche giorno fa – ha precisato - sono risultato positivo all'ultimo test COVID19. Fortunatamente mi sento bene, ma rimarrò isolato fino a quando non sarà tutto chiaro”.