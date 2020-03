Ultimissime calcio - Ancora un aiuto dalla Cina. Il Benevento, come riportato da OttoPagine, riceverà delle mascherine da alcuni tifosi cinesi, che nei mesi scorsi avevano visitato la sede e incontrato mister Filippo Inzaghi. In queste ore, per poter ringraziare la società, hanno deciso di mandare del materiale medico a tutta la squadra per poter ringraziare l’ospitalità mostratagli all'arrivo in Italia. Un bel gesto, l'ennesimo da parte di una comunità che si è unita al dolore del nostro paese.