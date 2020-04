Coronavirus, Palazzo Chigi chiarisce: "Congiunti sono anche fidanzati e affini"

Notizie - Alla fine Palazzo Chigi ha chiarito per stroncare subito il vespaio di polemiche scatenato da quel termine "congiunti" che nel giro di poche ore è risultato il più cercato sul web. "Per congiunti si intendono "parenti e affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili". E dunque, dal 4 maggio si potrà andare a visitare non solo genitori, figli, nonni, nipoti e consanguinei o persone a cui si è legati giuridicamente ma qualsiasi persona alla quale si sia legati da una relazione affettiva stabile. A riportarlo è l'edizione online di Repubblica.