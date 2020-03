Coronavirus Campania, 50 persone in festa a Pozzuoli: scattano le indagini delle forze dell'ordine [VIDEO]

Ultimissime notizie Napoli - Balli, musica ed aggregazione. Nonostante i divieti. E' questo quanto accaduto al rione Marocchini di Pozzuoli, dove circa 50 persone si sono radunate per fare baldoria. Il sindaco Figliolia ha già duramente commentato la vicenda sul proprio profilo Facebook. Come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, la novità è che, adesso, sono scattate le indagini delle forze dell'ordine e della Polizia municipale per risalire agli organizzatori ed ai partecipanti.

