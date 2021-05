Cm.com - L’ultima follia di Vigorito: Benevento a Torino in pullman per punizione

Serie A -Secondo quanto riferito dal portale Calciomercato.com il presidente del Benevento Vigorito avrebbe preso una decisione che farà discutere. Una trasferta di 12 ore in pullman, poi in campo per l’ultima partita stagionale. Così il Benevento sarà costretto a viaggiare verso Torino, dove domenica sera sarà impegnato contro la squadra di Nicola. Perché? Per punizione. Questa, secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, l’ultima trovata del patron Oreste Vigorito, dopo che il pareggio tra granata e Lazio ha condannato il suo club alla retrocessione aritmetica in Serie B. Non il consueto viaggio in aereo, ma un lungo tragitto in pullman.