Clamorosa ingenuità da parte di Mario Rui che, pur facendo di tutto per evitare il contatto, ha toccato da dietro Alberto Grassi in area di rigore. Dagli undici metri si presenta Caprari che spiazza Meret! E' 1-0 per il Parma. Mario Rui ha poi discusso con l'arbitro Giua urlandogli più volte: "Ma che faccio, sparisco mentre corro?". Il direttore di gara non ne ha voluto sapere confermando la sua decisione.