Secondo l'ultimo studio del CIES, in Serie A, Lautaro e Lukaku sono i giocatori con il valore più alto (215,9 mln in due). Fabian Ruiz scavalca Dybala sul podio. In top ten 4 interisti (vola il valore di Barella a quota 82,1 mln) e 4 juventini. Fabian Ruiz e Zaniolo gli altri due.

Clicca sul file in allegato