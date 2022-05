Ciccio Romano: "Cosa è mancato? Il lavoro per arrivare allo Scudetto va fatto anno per anno"

Ciccio Romano è intervenuto alla trasmissione Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

Cosa è mancato al Napoli di Spalletti? Difficile rispondere, anche nell'87 non c'era la certezza di arrivare al successo ma l'ambizione di arrivarci con l'assemblare la squadra anno per anno, per poi arrivare al vertice. Il lavoro per arrivare allo scudetto va fatto anno per anno. Quest'anno ci siamo andati molto vicino. Il lavoro di Giuntoli è di grande livello, non dimentichiamoci che il Napoli sono anni che non partecipa alla Champions League. Magari manca un Ciccio Romano.