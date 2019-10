Chiariello: "Vergogna, Napoli defraudato! Quando Kjaer abbatte un cristone come Llorente come si fa a non dare rigore!" [VIDEO]

Umberto Chiariello, nell’editoriale di Campania Sport su Canale 21, ha commentato al caldo Napoli-Atalanta:

“E' una vergogna, non è neanche andato a vedere al var un rigore solare. E' un errore pazzaesco! Decidono uomini che hanno perso il senso di come si giudica il calcio! E’ difficile dopo una partita così raccogliere le idee e raccontarla con uno spirito pacato. Possiamo solo dire che questa classe arbitrale, diretta in maniera dittatoriale da Nicchi, sta facendo disastri durante tutto il campionato. Hanno stabilito che la tecnologia non deve intaccare i poteri dell’arbitro, si è arrivato all’assurdo dando una stretta all’utilizzo della VAR neutralizzandola. Quando Kjaer si dimentica della palla e va direttamente sull’uomo e abbatte un cristone come Llorente, come si fa a non fischiare rigore? L’arbitro aveva l’obbligo morale di controllare al monitor l’episodio. Questo 2-2 grida vendetta al cielo, il Napoli meritava di vincere. Fa anche incavolare questa squadra che a Ferrara era addormentata, mentre stasera ad Ancelotti e ai suoi plaudo perché la partita è stata giocata benissimo. Il Napoli di stasera è defraudato non da un mediocre arbitro come Giacomelli, ma da un sistema antidemocratico. Noi vogliamo trasparenza e giustizia e questa sera il popolo napoletano è defraudato!”