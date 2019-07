Cerimonia inaugurazione Universiadi: sui maxi schermi inquadrano Ciro Ferrara, fischi dei tifosi al San Paolo

Le Universiadi vedranno il loro inizio questa sera allo stadio San Paolo con la cerimonia di inaugurazione. Cerimonia attesissima anche per la prima "uscita" ufficiale per lo stadio San Paolo dopo la ristrutturazione. Sui tanto attesi maxi schermi intanto, è stato inquadrato anche Ciro Ferrara presente all'evento. La reazione del pubblico presente non è stata delle migliori: i copiosi fischi hanno costretto a cambiare inquadratura.

E' risaputo come il passaggio di Ferrara dal Napoli alla Juve non abbia lasciato un buon ricordo nella mente dei tifosi azzurri.