Cds - Mertens ha saputo sfruttare l'emergenza per tornare di nuovo terminale di una idea rivoluzionaria

Ultime notizie calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sulla gestione di Dries Mertens. Dal quotidiano si legge:

«Io vorrei restare qua». Mertens è il prototipo dell’attaccante moderno, quello che non rientra in alcun tipo di schema, quello che sfugge alle linee o le attacca, quello che sa dominare le fasi del gioco, conservando la propria autonomia senza sprechi eccessivi e poi ribaltando con un guizzo o una invenzione un momento delicato. Mertens è il vero nove, mica il falso, che consente di palleggiare, che permette ai compagni - i centrocampisti o anche gli esterni - d’intrufolarsi nella zona rossa; oppure no, come contro la Salernitana, di far da sé, un tunnel e via, per industriarsi a cercare soluzioni ardite che Spalletti ha sempre gradito.

«Non sbaglia una scelta, se gli capita una palla al limite dell’area lui sa bene dove metterla. Per le qualità che ha, è fondamentale che sia sempre al top».

Mertens ha saputo sopperire all’emergenza, l’ha adottata e l’ha sfruttata per ricaricarsi, è diventato di nuovo, come in passato, terminale di un’idea a modo suo rivoluzionaria.