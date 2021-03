Cdm - Sono cinque gli azzurri che hanno scelto di allenarsi nei giorni di riposo: Lozano rientra per il Milan

Ultime calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si sofferma sulle notizie in casa Napoli. Dal quotidiano si legge:

Lozano sta continuando il suo percorso per il rientro in campo, con Manolas e Petagna si è allenato anche durante i giorni di riposo. Agli acciaccati, chiamati a seguire il programma di recupero, si sono aggiunti anche Elmas e Maksimovic, che hanno scelto di non fermarsi. Il Chucky ieri ha svolto la prima parte dell’allenamento in gruppo, non è ancora pienamente recuperato e, infatti, ha completato la seduta con terapie e lavoro personalizzato. Nel mirino c’è la trasferta di Milano, Lozano gestirà il rientro giorno dopo giorno e dovrebbe tornare a disposizione per la gara contro il Milan in cui il Chucky dovrebbe partire dalla panchina.