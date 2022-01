Cdm rivela - Spalletti ha applicato alla squadra sin dal primo giorno la terapia dell'autostima

Il Napoli tra sogni e realtà. Così sembra essere la terapia dell'autostima improntata da Spalletti come rivelato dal'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Mertens, Zielinski, Lozano, i giocatori del Napoli non si nascondono e dichiarano un pensiero per lo scudetto, con la consapevolezza del valore dell’organico, una volta superata l’emergenza. L’Inter ha un vantaggio di quattro punti, con la trasferta di Bologna da recuperare, ma gli azzurri ci credono. L’obiettivo è entrare nelle prime quattro posizioni, portare a casa la qualificazione in Champions League, ma anche alzare l’asticella, tener vivi i sogni aiuta ad alzare il livello dell’adrenalina e dell’autostima. È il metodo che ha utilizzato Spalletti sin dai suoi primi giorni durante i ritiri estivi, quando ha affrontato la complessa missione di far dimenticare Napoli-Verona e buttar giù le scorie del finale della scorsa stagione, con la rincorsa Champions sfumata all’ultima corsa. Nella parte iniziale dell’annata la terapia dell’autostima ha funzionato, Spalletti è convinto che, ritrovando tutti gli uomini-chiave, il Napoli può tornare a correre.