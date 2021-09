Cdm - Ounas tra le linee e Zielinski in panchina: ecco le ipotesi contro la Juve

Ultime calcio - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si sofferma sulle ultime notizie in casa Napoli in vista della sfida con la Juventus. Dal quotidiano si legge:

Spalletti schiererà Osimhen al centro dell’attacco, oggi scioglierà gli ultimi dubbi, partendo dal sistema di gioco: 4-3-3 o 4-2-3-1? Zielinski ha lavorato in gruppo, gli esami medici hanno scongiurato problemi, deve solo crescere di condizione e contro la Juventus dovrebbe partire dalla panchina, pronto a proporsi come arma durante la partita. Si lavora tanto anche sull’idea di collocare tra le linee Ounas, che, però, sembra più appropriata a gara in corso.