Cdm - Osimhen dal primo minuto, pronta una mascherina più leggera

Ultime notizie calcio Napoli - odierna del Corriere del Mezzogiorno mette in evidenza l'importanza del rientro di Osimhen: contro la Salernitana potrebbe giocare dal primo minuto. Dal quotidiano si legge:

Victor Osimhen, 23 anni da poco compiuti, è tornato dopo 53 giorni. Da due si allena, ma Spalletti non ha avuto remore a testarlo.

Corsa, dribbling, capacità di dialogare con i compagni e di far sparire il pallone. E anche di divorarsi un gol, sparando a lato. Ma ora serve come il pane. Non è ancora al top della forma: la mascherina, che gli copre il volto dopo il terribile infortunio, gli dà ancora fastidio e sarebbe pronta una più leggera.

Perché con lui in campo è tutta un’altra musica e il Napoli sembra una squadra trasformata.

Senza l’attaccante complici Covid ed infortuni: 59 gol in 34 partite (1,7 di media). È quindi, un Napoli dai due volti che ha perso la sua grande verve in fase offensiva.