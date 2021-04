Cdm - Oggi gli azzurri tornano a lavorare a Castel Volturno: Rrahmani studia da titolare, dubbio in attacco

Ultime calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riferisce le ultime notizie da Castel Volturno. Dal quotidiano si legge:

Dopo la vittoria contro la Lazio, Gattuso ha concesso un giorno di riposo alla squadra. Oggi gli azzurri torneranno a lavorare a Castel Volturno per preparare la gara contro il Torino, in programma lunedì alle 18,30. Non ci sarà Manolas, squalificato per somma d’ammonizioni, il sostituto potrebbe essere Rrahmani. Sulla fascia sinistra c’è il solito duello per una maglia tra Hysaj e Mario Rui. Rientra Demme in mediana al fianco di Fabian Ruiz, il centrocampista tedesco dovrebbe prendere il posto di Bakayoko, autore di una buona prova contro la Lazio. Gattuso studierà i prossimi allenamenti, i ballottaggi riguardano soprattutto l’attacco, tra Mertens e Osimhen nel ruolo di centravanti mentre sulla zona destra dell’attacco toccherà scegliere uno tra Politano e Lozano. Ospina è ancora infortunato, ci sarà ancora Meret tra i pali.