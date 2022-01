Cdm lancia l'allarme - La difesa regge senza Koulibaly ma l'attacco è in calo

Napoli calcio -Nonostante la vittoria con la Sampdoria c'è da sottolineare gli ultimi numeri fatti registrare dall'attacco azzurro, come mette in evidenza l'edizione odierna del Corriere del mezzogiorno.

Il Napoli in fase di non possesso sta reggendo anche senza Koulibaly, a livello offensivo ha avuto un calo e, infatti, esprime la miglior difesa ma soltanto il quinto attacco del campionato insieme al Verona. Gli azzurri hanno segnato 52 reti in questa stagione, soltanto 15 nelle dieci gare disputate dopo l’infortunio di Osimhen. Nelle ultime cinque partite la fatica è stata ancora più evidente, con sole tre reti realizzate.