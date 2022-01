Causio: "La scelta di Insigne? Il dio denaro la fa da padrone. Beto? Da seguire"

Napoli calcio - Franco Causio è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni:

"Assenze nella Juve? Mi hanno convocato, sapete? Ci sono troppi infortuni, avrei voluto vedere Juve-Napoli con le rose al completo. Come gioco il Napoli meritava il primo posto poi gli infortuni li ha penalizzati. L'Inter ha la rosa più forte e adesso è la favorita numero uno, a prescindere da tutto. La scelta di Insigne? La capisco, dopo dieci anni nel Napoli ma le bandiere non esistono più perchè il dio denaro la fa da padrone. L'offerta del Toronto non si può rinunciare: la maglia è bella ma lo capisco, bisogna guardare al futuro anche dopo smesso. Beto? Giocatore da seguire: l'Udinese ogni tanto tira fuori prospetti interessanti. Adesso è il primo campionato in Italia, per me è interessante"