Campania, la manager dei record alla conquista di Bruxelles. Sonia Palmeri, ex assessore al Lavoro e Risorse Umane della regione Campania dal 2015 al 2020 scende in campo e si candida alle prossime elezioni per il nuovo parlamento europeo in programma l’8 e 9 Giugno. Questa sera sarà ospite negli schermi di CalcioNapoli24TV (canale 79 DTT Napoli e Caserta) alle ore 18 per raccontare la sua storia di successo.

Chi è Sonia Palmeri

Diplomata in Ragioneria, Laureata in Giurisprudenza all'Università Federico II di Napoli nel 1996. Siciliana, trapiantata nell’Alto Casertano. Sonia Palmeri è nata ad Avola (SR) ma vive in provincia di Caserta.

Figlia di un militare dell'Arma dei Carabinieri, è un'esperta a livello nazionale di politiche attive al lavoro.



Laureata in Giurisprudenza all'Università Federico II di Napoli, Master di specializzazione in "Personale e Organizzazione", per anni è stata impegnata come HR Manager & Public Affairs per pianificare, gestire e sviluppare processi inerenti la selezione, inserimento, formazione, valutazione e le relazioni sindacali ed industriali del personale di grandi aziende .



Impegnata anche a livello nazionale nello sviluppo di azioni e politiche strategiche relative all'Orientamento professionale ed al Supporto alla ricollocazione dei lavoratori di aziende in crisi.



Già Presidente di un Ente di Ricerca e Formazione, progettazione e sviluppo organizzativo, si è formata professionalmente a Milano, presso un'importante società controllata del Gruppo Barilla.



Molto impegnata anche nel sociale: è stata presidente e fondatrice di “Viterosa Onlus”- cultura e prospettive di genere - associazione impegnata nella formazione e sviluppo dell’autonomia culturale e professionale delle donne, aggregazione e rieducazione per bambini a rischio ; Direttore di “In Nome di Concetta Onlus”, associazione impegnata nella lotta contro il "dolore globale", fondata per sostenere e sviluppare le attività per i soggetti ammalati oncologici ed i loro familiari. L’associazione ha realizzato un ampio programma di iniziative in collaborazione anche con la Fondazione Pascale, l’Istituto Monaldi e la F.A.V.O. (Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia).



È stata curatrice del Blog J.O.L. (Job Opinion Leader), dedicato interamente ai temi del lavoro in cui trovano spazio le analisi e le soluzioni di imprenditori, giornalisti, sindacalisti, raccogliendo e traducendo le tendenze e le innovazioni del mercato del lavoro, della formazione e dell'occupazione.



Sonia Palmeri ha condotto dal '98 una brillante carriera di imprenditrice e manager nell'ambito delle Risorse Umane, impegnandosi nel contempo in una intensa attività a favore delle fasce più deboli, proseguita nell’ambito dell'attuale Giunta Regionale campana, dove è la delegata, da luglio 2015 , al Lavoro e alle Risorse Umane.



L’assessore regionale Sonia Palmeri è stata insignita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella del titolo di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana, l’ordine più alto della nostra Repubblica.



Tale ordine venne istituito negli anni '50 con il deliberato scopo di ricompensare benemerenze acquisite verso il Paese in diversi campi (delle lettere, dell’economia, dell’arte e nell’impegno di pubbliche cariche civili e militari).



L’onorificenza è stata riconosciuta lo scorso mese di dicembre ed il 2 giugno prossimo, in concomitanza con la Festa della Repubblica, avverrà la cerimonia ufficiale per la consegna del riconoscimento presso la Prefettura di Caserta.



Ecco cosa scrive sul proprio sito:

Sonia Palmeri è una professionista con una vasta esperienza nel campo delle risorse umane, della formazione e della gestione organizzativa sia nel campo pubblico che privato. Attualmente, ricopre il ruolo di Direttore delle risorse umane e dei rapporti istituzionali presso il Gruppo Generazione Vincente S.p.A. È anche il Disability Manager del gruppo, implementando progetti personalizzati per favorire l'inclusione lavorativa di persone con disabilità e altre fragilità.



Il suo impegno nel settore pubblico l’ha vista ricoprire importanti incarichi come Assessore Regionale della Campania con delega al Lavoro, alle Risorse Umane, al Demanio e Patrimonio (2015-2020). In tale esperienza amministrativa ha potuto mettere a frutto le sue competenze manageriali fondate sui principi dell’efficienza e sul conseguimento di risultati concreti. Ha introdotto un nuovo metodo di lavoro nella Pubblica Amministrazione iniziando un processo di profondo rinnovamento e di sburocratizzazione che si è tradotto in servizi più efficienti per i cittadini della Campania.



In veste di Amministratore Unico e Direttore Generale presso Charisma srl (2004-2015), Sonia ha guidato la società in progetti di orientamento, selezione, formazione e crescita del personale. Come Presidente di GEVIFORM, ente di ricerca, formazione e sviluppo organizzativo, Sonia ha promosso l'innovazione e la crescita del capitale umano all’ interno dell'organizzazione.







Sonia ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l'Università Federico II di Napoli (1996) e ha approfondito le sue competenze con un Master di II livello in "Personale e Organizzazione" presso l'ISTUD-Istituto Superiore per gli studi direzionali di Milano(1997/1998). E’ stata docente in Risorse Umane e Organizzazione presso Charisma srl (2011-2014). Sonia nel panorama italiano si attesta tra i maggiori esperti in politiche del lavoro e strategie d'impresa. Ha ricoperto ruoli importanti in associazioni come A.l.D.D.A (associazione italiana donne manager e dirigenti d'azienda) e Assolavoro, dimostrando il suo impegno nell'adozione e sperimentazione di nuovi modelli di sviluppo e crescita del risorse umane.







Oltre ai suoi impegni professionali, Sonia è coinvolta in numerose attività sociali e scopo benefiche contribuendo a fondare associazioni come "Viterosa Onlus" e "In Nome di Concetta Onlus". Sonia Palmeri è una professionista poliedrica, con un profondo impegno per l'innovazione, l'inclusione e l’ impegno a favore delle persone, delle imprese, dei professionisti e dei territori. E' giornalista pubblicista dal 2006; Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana; Cultore della materia” Diritto del lavoro e delle crisi d’Impresa” -Facoltà di Giurisprudenza-Suor Orsola Benincasa.



Esperienza lavorativa:

• dal 1999 ad oggi: Generazione vincente Spa (Agenzia per il lavoro), CDN isola E7 - 80143

Napoli - fatturato 65.000.000/ca. www.generazionevincente.it. HR Manager e Pubblic Affair.

Esperta in pianificazione, gestione e sviluppo dei processi relativi al personale (ricerca,

selezione, inserimento, formazione, valutazione, amministrazione e relazioni sindacali);

• dal 2004 ad oggi: Charisma srl, Società di Selezione, formazione del personale, Supporto

alla ricollocazione professionale. Amministratore Unico e Direttore Generale. Creata nel 2004 con

l'obiettivo di sviluppare nuove teorie per l'apprendimento degli adulti, Charisma oggi è una realtà

italiana con strutture formative accreditate alla Regione Campania, con elevata competenza nel

digital leaming e del people empowerment. Eroga circa 250 corsi annui, presso la propria struttura

e in azienda;

• dal 2001 al 2004: Geviform - CDN, isola E7, Ente di Ricerca e formazione. Presidente:

Progettazione e sviluppo del core business, selezione, formazione, sviluppo organizzativo;

• da gennaio a dicembre '98 Gran Milano Spa (azienda alimentare del marchio TRE MARIE).

Junior Area Personale: affiancamento HR Manager nelle attività di sviluppo e gestione risorse

umane degli stabilimenti di produzione e dei punti TRE MARIE.

Altre Informazioni:

• anno 2003 - Componente Commissioni per le Pari opportunità di E.Bi.Temp (Ente Bilaterale

Nazionale per illavoro temporaneo);

• dal 2011 al 2014 - Membro Comitato Educational e Lavoro - Giovani Imprenditori,

presso Confindustria Nazionale. Componente Gruppo Politiche Attive al Lavoro di

Assolavoro (associazione di categoria delle APL). Il gruppo di Lavoro nasce con l'obiettivo

di favorire la sperimentazione di politiche attive efficaci ed efficienti in collaborazione ai

servizi per il lavoro pubblici - www.assolavoro.eu;

• da febbraio 2011 ad oggi Segretario Regionale AIDDA (Associazione Imprenditrici e

donne dirigenti d'azienda). Responsabile della Rassegna Stampa quotidiana sul lavoro per

AIDDA NAZIONALE www.aidda.org

• Presidente e fondatrice di "Viterosa Onlus" - Cultura e prospettive di genere - Associazione

impegnata nella formazione e sviluppo dell'autonomia culturale e professionale delle donne,

aggregazione e rieducazione di bambini a rischio.

• Direzione di "In nome di Concetta Onlus". L'associazione, nata nel 2013, è impegnata nella

lotta contro il dolore globale, fondata per sostenere e sviluppare le attività per i soggetti ammalati

oncologici ed i loro familiari. L'associazione ha realizzato un ampio programma di iniziative in

collaborazione con la Fondazione Pascale, l'istituto Monaldi e la FAVO



Sonia Palmeri è stata anche:



Componente Commissione per le Pari Opportunità di E.BI.TEMP(Ente Bilaterale Nazionale per il lavoro temporaneo);



Componente Comitato Pari Opportunità presso l'Unione degli Industriali di Napoli;



Membro del Comitato Education e Lavoro - Giovani Imprenditori Confindustria Nazionale ;



Segretario Regionale A.I.D.D.A (Associazione Imprenditrici e donne dirigenti d’azienda).



Membro del Gruppo Politiche Attive al Lavoro di Assolavoro, gruppo nazionale nato con l’obiettivo di favorire la sperimentazione di politiche del lavoro efficaci ed efficienti, rafforzando il ruolo polifunzionale delle Agenzie per il lavoro in un’ottica di cooperazione con i servizi per il lavoro pubblici.



Alcuni degli obiettivi raggiunti durante il suo mandato:

Garanzia Giovani

NEET

Misure per la Disabilità

FARSI IMPRESA - RICOMINCIO DA ME

Spazio elettorale autogestito a pagamento - committente: SONIA PALMERI