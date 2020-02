Buona prestazione per Stanislav Lobotka in Sampdoria-Napoli alla prima da titolare in maglia azzurra

• 61 minuti in campo

• 44 tocchi

• 35 passaggi (100% completati)

• 2 dribbling (1 riuscito)

• 11 contrasti (5 vinti)

• 3 palle lunghe (100% completate)