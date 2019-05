Il Bologna chiude in vantaggio il primo tempo: le reti decisive, nei primi 45' di gioco, portano la firma di Federico Santander e di Blerim Dzemaili. Nonostante il risultato il Napoli è padrone del possesso palla con una percentuale pari al 59%. Sono di più anche i passaggi completati dagli azzurri: ben 236 contro i soli 114 dei padroni di casa. Quattro i tiri in porta dei padroni di casa, solo due per la squadra di Ancelotti.

