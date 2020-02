E' già partita la febbre Inter e la caccia al biglietto per la gara di Coppa Italia contro la squadra di Antonio Conte, in programma giovedì 5 marzo alle ore 20:45 allo stadio San Paolo. Il portale Ticketone è stato preso letteralmente d'assalto al momento della vendita libera dei tagliandi, iniziata questo pomeriggio alle ore 15. Restano disponibili pochi tagliandi per la Curva A; già esaurita, invece, la Curva B superiore. Disponibilità media in Tribuna Posillipo.

Clicca sul file in allegato