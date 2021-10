Baietti unico portiere imbattuto in Europa e in Italia: di proprietà del Napoli, in prestito al Giugliano

Napoli Calcio - C'è un portiere in Italia che non ha ancora subito gol, considerando la Serie A a scendere sino alla Serie D. Ma anche in Europa. Si tratta dell'unico estremo difensore che è ancora imbattuto: si chiama Francesco Baietti.

Portiere imbattutto

Il giovane portiere diciottenne milita nel Giugliano in serie D, ed è di proprietà del Napoli. In molti lo ricorderanno questa estate agli ordini di Spalletti durante il ritiro di Dimaro. Durante l'ultima sessione di mercato il club partenopeo decise di girarlo in prestito e di farlo restare in Campania. francesco Baietti, nativo di Torre del Greco, dopo le prime cinque gare col Giugliano fa segnare ancora zero alla casella gol subiti. La squadra è in testa alla classifica a punteggio pieno.