Notizie Napoli calcio. Il Napoli batte la Juventus per 2-1 ed al triplice fischio finale scoppia la festa allo stadio Maradona. I giocatori partenopei sono corsi sotto la Curva B per festeggiare insieme ai tifosi il successo sui bianconeri: clima di festa e soddisfazione, con l'immancabile "O surdato 'nnammurato" cantato da tifosi e calciatori.

