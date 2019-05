L'Avellino continua a far festa e s'impone nella Poule Scudetto con un successo di misura su Bari di De Laurentiis. E' un gol di De Vena (ex Napoli), al 12' a sconfiggere 1-0 i pugliesi. Adesso ai lupi basterà non perdere mercoledì a Picerno. La vittoria sui galletti è la dodicesima di fila.