UFFICIALE - Gevi Napoli Basket, arriva la guardia americana Elijah Stewart

Gevi Napoli Basket, arriva la guardia americana Elijah Stewart. Di seguito il comunicato ufficiale del club.

La Gevi Napoli Basket comunica di aver ingaggiato l’atleta americano Elijah Stewart per la stagione 2022-2023.

Nato a De Ridder, nello stato della Louisiana, classe 1995, Stewart è un giocatore di 196 centimetri per 88 Kg di peso.

"Un grande benvenuto a Elijah, abbiamo seguito insieme a Bolognesi, e la società, la sua crescita ed i suoi miglioramenti. Sono davvero contento che Stewart abbia accettato la nostra proposta tecnica e che si possa incastrare bene con tutti i giocatori che abbiamo. È un giocatore che può correre il campo, lo apre con il suo tiro, ed ha ottima intensità difensiva. Può essere certamente un giocatore davvero interessante non solo per la nostra squadra, ma per l'intero campionato. Sono davvero felice che sia con noi"